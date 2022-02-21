تشکیل ۱۲۴ پرونده تخلفات صنفی در چرداول

سید نورالدین حسینی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام ۵ هزار و ۴۶۵ مورد بازرسی و تشکیل ۱۲۴ پ رونده تخلفاتی به ارزش بیش از هزار و ۴۸۱ میلیون ریال در شهرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه اقدامات نظارتی بر اساس اولویت‌های کالایی ابلاغی سازمان حمایت به صورت میدانی و سیستمی تشدید شده است، گفت: تا پایان بهمن ماه امسال ۲۰۱ فقره گشت مشترک بازرسی با همکاری تعزیرات حکومتی، اتحادیه‌ها و اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزی، ادارات کل غله و استاندارد و اماکن در شهرستان انجام و ۴۴ پرونده تخلفاتی به ارزش بیش از ۶۸ میلیون ریال تشکیل شده است.

وی همچنین با اشاره به تداوم بازرسی در حوزه کشف کالای قاچاق از انجام بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ بازرسی در این بخش خبر داد و افزود: انواع لوازم خانگی، صوتی و تصویری و موبایل، اقلام سلامت محور (بهداشتی، آرایشی و تجهیزات پزشکی)، سیگار، توتون و تنباکو، مواد غذایی و البسه، پوشاک و کیف و کفش از جمله کالاهای مکشوفه قاچاق در شهرستان بوده است.

رئیس صمت چرداول تاکید کرد: مجموع شکایات دریافتی قابل پیگیری در یازده ماهه سال جاری بیش از ۳۸۰ مورد است.