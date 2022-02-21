امیر حمزه حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری عراق در فروردین ماه سال آینده با معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری کرمانشاه در بغداد برگزار می‌شود.

وی افزود: در روز ۲۸ بهمن ماه یازدهمین جلسه ستاد سرمایه گذاری استان کرمانشاه با هدف هماهنگی برای حضور مؤثر در نمایشگاه بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری عراق با حضور مسئولان دستگاه‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد.

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه فرصت‌های سرمایه گذاری عراق که از هشت تا یازدهم فروردین ماه سال آینده در بغداد برگزار می‌شود و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کرمانشاه هم در این نمایشگاه به اتباع عراقی و سایر کشورها معرفی می‌شود.

حیدریان با اشاره به اینکه کشورهای مصر، عربستان، ترکیه، امارات، اردن، قطر و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس در نمایشگاه بین المللی سرمایه‌گذاری حضور دارند، گفت: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای جذب سرمایه گذاران در استان کرمانشاه است.

وی با اشاره به محورها و طرح‌های قابل ارائه در این نمایشگاه از جمله حوزه مسکن، بیمه، صنعت، نفت و گاز، تأمین سرمایه و مناطق آزاد، بیان کرد: استان‌ها تا نوزدهم اسفند ماه برای ثبت نام در حوزه‌های مختلف مهلت دارند.

حیدریان در ادامه وجود ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق را موقعیتی منحصر به فرد برای معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری و جلب سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های مختلف دانست.

وی جلب سرمایه گذاری مشترک ایران و کشورهای خارجی و هم‌چنین منطقه آزاد مشترک را از اهداف مهم حضور در این همایش دانست و از دستگاه‌های مرتبط دولتی و فعالان بخش خصوصی خواست از توان و قابلیت‌های استان کرمانشاه به نحو مطلوب به کارگیری و استفاده کنند.

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند با ثبت نام در سامانه غزال از حمایت‌های مالی صندوق نوآوری و شکوفایی بهره مند شوند.