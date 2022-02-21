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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۹:۰۸

فرمانده انتظامی ری:

توزیع مواد مخدر در پوشش میوه فروشی/۵۰ بسته تریاک و حشیش کشف شد

توزیع مواد مخدر در پوشش میوه فروشی/۵۰ بسته تریاک و حشیش کشف شد

ری- فرمانده انتظامی ری از دستگیری دو فروشنده مواد مخدر خبر داد و گفت: این افراد در پوشش میوه فروش سیار اقدام به توزیع مواد افیونی می کردند.

سرهنگ دوستعلی جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو خرده فروش مواد مخدر اقدام به فروش این مواد در جنوب تهران در پوشش میوه فروش سیار می‌کردند.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۳۱ شهرری با شناسایی این دو توزیع کننده و رصدهای نامحسوس در عملیاتی غافلگیر کننده اقدام به دستگیری آن‌ها کردند.

فرمانده انتظامی ری گفت: از متهمان ۵۰ بسته تریاک و حشیش که بسته بندی و آماده فروش شده بود، کشف شد.

جلیلیان اضافه کرد: خودرو این توزیع کننده‌های مواد مخدر توقیف و خود آن‌ها نیز ضمن تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

کد مطلب 5429585

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