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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۹:۳۰

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

۷۸۰ تن میوه شب عید در قزوین ذخیره سازی شد

۷۸۰ تن میوه شب عید در قزوین ذخیره سازی شد

قزوین - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: تاکنون ۷۸۰ تن میوه شب عید شامل ۳۵۰ تن سیب زرد و قرمز و ۴۳۰ تن پرتغال در سردخانه‌های استان ذخیره سازی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر رضا افلاطونی شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید از سردخانه ذخیره سازی میوه شب عید استان، با بیان اینکه ۷۸۰ تن میوه شب عید در قزوین ذخیره سازی شد، اظهار کرد: تا پایان هفته جاری نیز باقیمانده سهمیه پرتقال استان از مقصد شهرهای استان مازندران به قزوین بارگیری می‌شود و در سردخانه‌های استان ذخیره سازی خواهد شد.

وی افزود: این میوه‌ها در روزهای پایانی سال و همچنین تعطیلات نوروز ۱۴۰۱ با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار در غرفه‌های منتخب به عموم مردم عرضه می‌شود.

این مسؤول با بیان اینکه تعداد کافی غرفه عرضه میوه شب عید در شهر قزوین و سایر شهرستان‌های استان و تمهیدات لازم برای برپایی این غرفه‌ها اندیشده شده است، یادآور شد: در حال پیگیری هستیم برای اولین بار در قالب فروش اینترنتی کالاهای اساسی، میوه شب عید نیز مورد نیاز خانوار با نرخ مصوب دولتی و ستاد تنظیم بازار در کمترین زمان در اختیار شهروندان قرار گیرد. ش

کد مطلب 5429622

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