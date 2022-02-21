سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درمراسم تکریم و معارفه مدیران کل ارتباطات و فناوری فارس، گفت: افزایش مطالبات ارتباطی مردم پس از شیوع کرونا و همچنین روند مجازی شدن خدمات و فعالیت‌های حوزه‌های مختلف باعث شد ترافیک شبکه افزایش یابد که خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیازهای مردم تا حدود بسیار زیادی تامین شد.

حسین حمیدی‌پور با بیان اینکه سهم اقتصاد دیجیتال در برخی از کشورها بخش بزرگی از تولید ناخالص آنها را شامل می شود، تاکید کرد: باید تلاش کنیم در کشورمان نیز زیرساخت ها و بسترهای ارتباطی لازم را ایجاد کنیم و با فعال کردن بخش خصوصی شاهد افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی باشیم.

عضو و رئیس کمیسیون هوشمندسازی، فناوری نوین و اطلاعات شورای شهر شیراز نیز در این مراسم گفت: هوشمندسازی نیاز به یکپارچه سازی دارد و خروجی یکپارچه سازی، شفافیت است.

مهدی نصیری با تاکید بر اینکه فناوری اطلاعات زیرساخت بسیاری از پروژه های بزرگ است، افزود: تلاش می کنیم با استفاده از ظرفیت‌های اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و تعامل با سایر سازمانها به یکپارچگی مناسبی در حوزه فناوری اطلاعات استان دست یابیم.

در این مراسم حمید سلیمان‌پور به عنوان سرپرست جدید اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس معرفی شد.