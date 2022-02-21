به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، به همت واحد بین‌الملل پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی و در راستای تحقق شعار دیپلماسی علمی ورزش در سیزدهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی، با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و در اقدامی کم‌نظیر ۷ دانشگاه، پژوهشگاه و موسسه بین‌المللی معتبر موافقت خود را برای برگزاری ۱۰ پنل تخصصی در همایش اعلام کردند.

کالج آمریکایی پزشکی ورزشی ACSM، انجمن ملی قدرت و بدنسازی آمریکا NSCA، دانشگاه آلبورگ دانمارک، دانشگاه di Chieti-Pescara ایتالیا، پژوهشگاه علوم ورزشی ژاپن، پژوهشگاه علوم ورزشی کره جنوبی، پژوهشگاه علوم ورزشی هنگ‌کنگ، در برگزاری این پنل ها با بیش از ۳۵ سخنرانی علمی مشارکت خواهند داشت.

یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این پنل های تخصصی حضور اساتید خارجی دانشگاه‌های مذکور به‌عنوان اعضای هیئت‌رئیسه پنل ها هستند که با پیگیری و تحت نظارت علمی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه‌ریزی‌شده است.

سیزدهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی با شعار «فعالیت بدنی و عصر مدرن»، با حضور اساتید برجسته و صاحب‌نظران داخلی و بین‌المللی با محوریت: فعالیت بدنی و تندرستی، ارتقای عملکرد در ورزش قهرمانی، آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، مدیریت و سیاست‌گذاری در ورزش، جنبه‌های رفتاری تمرین و فعالیت بدنی، ورزش معلولین، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی ورزشی، بیومکانیک ورزشی، مهندسی، فناوری و نوآوری در ورزش، بازاریابی و تجاری‌سازی در ورزش، ورزش و کرونا و همچنین «جایزه بین‌المللی سال ۲۰۲۲ پژوهشگر جوان پژوهشگاه تربیت‌بدنی»، جهت هم‌اندیشی، تبادل آخرین دستاوردهای بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی، حرکت در راستای تأمین نیازهای جامعه و توسعه ملی و بین‌المللی در تاریخ ۱۶ الی ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۰، به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.