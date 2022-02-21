ابوالفضل نوفرستی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر پیش ثبت نام برای سفر عتبات انجام می‌شود و علاقمندان به پیش ثبت‌نام سفرهای نوروزی عتبات می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی سامانه ثبت‌نام عتبات عالیات https://atabatorg.haj.ir اقدام کنند.

مدیر حج و زیارت خراسان خراسان جنوبی بیان کرد: پس از پایان مهلت پیش ثبت‌نام عتبات، از بین متقاضیان قرعه‌کشی شده و اسامی پذیرفته‌شدگان اعلام خواهد شد.

نوفرستی با اشاره به اینکه در خراسان‌جنوبی ۳۶ دفتر زیارتی در سراسر استان و مراکز بخش‌ها این پیش ثبت‌نام را انجام می‌دهند و افراد می‌توانند به این دفاتر مراجعه و یا از طریق فضای مجازی اقدام کنند، ادامه‌داد: در مورد قیمت‌ها نیز تفاوت چندانی با گذشته نکرده است تنها اینکه در ایام نوروز معمولاً قیمت هتل‌ها اندکی بیشتر است.

مدیر حج و زیارت خراسان‌جنوبی گفت: در ایام نوروز سفر عتبات یک هفته‌ای خواهد بود و تمام تلاش همکاران ما بر این است که به درخواست همه علاقمندان به زیارت اباعبدالله (ع) پاسخ مثبت داده و شرایط سفر آنان را فراهم کنیم.

وی درباره سفر زمینی به عتبات نیز یادآور شد: بر اساس آنچه که مسئولان مرتبط گفته‌اند سفر زمینی به کربلا و نجف از ایام ماه شعبان آغاز خواهد شد و از این جهت هنوز هزینه‌های سفر زمینی به عتبات مشخص نشده است.

گفتنی است طبق اعلام مسئولان امر با توجه به تصمیم دولت عراق، همه زائرانی که به این کشور وارد می‌شوند، باید حداقل ۲ دُز واکسن کرونا زده باشند. همراه داشتن کارت واکسن دارای QR کد و گواهی منفی آزمایش کرونا حداکثر ۷۲ ساعت قبل از پرواز نیز برای تشرف به عتبات الزامی است.