‌به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در صحن علنی امروز(دوشنبه) مجلس درباره پیشنهاد خود برای تأمین قیر رایگان پروژه‌های عمرانی گفت: بهتر است ۱۵ هزار میلیارد تومان را به ۲۰ هزار میلیارد تومان ارتقا دهیم چرا که یکی از مسائل مهم در پروژه‌های عمرانی قیر است از این طریق می‌توانیم در بخش‌های عمرانی از فعالیت‌های عمرانی در روستا گرفته تا پروژه‌های شهری اهداف را پیش ببریم.

وی با اشاره به اینکه برخی پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط هیأت رئیسه حذف شده است گفت: این اولین بار است که با توجه به چنین شرایطی اکثر نمایندگان دچار سردرگمی شده اند. پیشنهادات نباید حذف شوند بلکه باید درباره آنها بحث و گفتگو صورت بگیرد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نماینده مجلس، گفت: ما بیش از ۸ هزار پیشنهاد داشتیم، پیشنهاداتی که با برنامه مغایرت داشته باشند قابل طرح نیست.

وی با بیان اینکه حتی مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان برای قیر نیز مازاد بر منابع موجود است، گفت: امکان افزایش ۵ هزار میلیارد تومانی در حالی که منبعی برای این افزایش در دسترس نیست وجود ندارد.

علی بابایی نماینده مردم مردم ساری در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با این موضوع ضمن اشاره به اینکه همه پیشنهادات نمایندگان باید به بحث گذاشته شوند گفت: باید بپرسیم اگر چنین مصوبه‌ای را برای افزایش ۵ هزار میلیارد تومانی ابلاغ کردیم این افزایش قرار است به چه روش و شیوه‌ای صورت بگیرد و محل تأمین چنین اعتباری کجاست.

همچنین سلیمی در اخطاری شفاهی، گفت: پیشنهاد افزایش ۵ هزار میلیارد تومانی سهم قیر مغایر با اصل ۱۱۰ است چرا که ساز و کاری برای این پیشنهاد مشخص و تبیین نشده، بنابراین ابهام بزرگی وجود دارد.

گفتنی است، محمدباقر قالیباف درباره این پیشنهاد،گفت: سهم قیر موضوعی است که پیش از مجلس یازدهم در زمینه‌های مختلفی از قانون گذاری تا اجرا مشکل داشته است. درباره این پیشنهاد همانطور که نمایندگان مجلس اشاره کردند منبع تأمین افزایش ۵ هزار میلیارد تومانی مشخص نیست بنابراین این پیشنهاد به کمیسیون تلفیق برگردانده می‌شود.

قالیباف از کمیسیون عمران خواست تا با همکاری در این زمینه تدبیر دقیقی برای قانونگذاری و تعیین روش اجرای چنین پیشنهادی اتخاذ شود.