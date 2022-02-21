انجام ۲۱۸ ماموریت توسط هلال احمر کرمانشاه طی ۳ روز گذشته

فرزین معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۱۸ مأموریت در سه روز گذشته توسط تیم‌های امدادی جمعیت هلال احمر کرمانشاه انجام و به ۵۰۲ نفر عملیات امدادرسانی انجام شده است.

وی افزود: در این مأموریت‌ها ۱۴۵ نفر در سوانح و حوادث مختلف امدادرسانی شده که ۸۱ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۱۴۰ نفر نیز خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: ۳۱ مورد عملیات فنی رهاسازی طی این بازه زمانی انجام و ۴۰ مصدوم سوانح ترافیکی نجات داده شدند.

معتمدی خاطر نشان کرد: تیم‌های امدادی جمعیت هلال احمر همچنان در آماده‌باش کامل به سر می‌برند و آماده خدمت رسانی به شهروندان هستند.