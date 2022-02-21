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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۱۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

۱۶.۸ میلیمتر بارش در شهر یاسوج ثبت شد/اعلام میزان بارش ایستگاه ها

۱۶.۸ میلیمتر بارش در شهر یاسوج ثبت شد/اعلام میزان بارش ایستگاه ها

یاسوج_ کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از ثبت ۱۶.۸ میلیمتر بارش باران در شهر یاسوج تا ساعت ۹ و ۳٠ دقیقه صبح دوشنبه خبر داد.

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: آمار ثبت شده استان کهگیلویه و بویراحمد تا ساعت ۹ و ۳٠ دقیقه صبح دوشنبه دوم اسفند در مارگون ۳۰، امیرآباد بابکان ۲۹، تنگ سرخ ۲۸، دلی خمسیر ۲۸ و قلعه رئیسی ۲۲ میلیمتر بارندگی را نشان می‌دهد.

وی ابراز داشت: طی همین مدت در وزگ ۲۲، منصور خانی کاکان ۲۱، ستنگان ۲۱، کالوس ۱۹.۵ و دیشموک ۱۹ میلیمتر باران بارید.

بهره مند بارش جاورده را ۱۷ میلیمتر دانست و گفت: در یاسوج فرودگاه ۱۶.۸، لوداب ۱۶، سرآسیاب یوسفی ۱۴، دهدشت ۱۲.۷، قلعه دختر ۱۲، چیتاب ۱۱، لنده ۱۰، سینه نمک ۱۰ و تل گاه ۹ میلیمتر بارش به ثبت رسید.

وی افزود: در سی سخت ۸.۲، بوستان ۶، چرام ۵، دوگنبدان ۲.۶، لیکک ۰.۶ و امامزاده جعفر ۰.۲ میلیمتر بارندگی گزارش شد.

کد مطلب 5429751

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