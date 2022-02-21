حسین حسن پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۱۱ ماه سال جاری تعداد پرونده‌های حوزه کالا و خدمات وارد شده به شعب تعزیرات حکومتی خراسان‌جنوبی دو هزار و ۴۷۵ پرونده و مختومه‌ها دو هزار و ۴۰۲ پرونده بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: مبلغ محکومت متخلفان در این بخش نیز ۸۶ میلیارد و ۶۹۲ میلیون و ۸۷۸ هزار ریال و بیشتر تخلفات نیز عدم درج قیمت، گرانفروشی و عدم ارائه فاکتور خرید بوده است.

حسن پور ادامه‌داد: در بخش پرونده‌های قاچاق نیز سه هزار و ۴۷۷ پرونده ورودی به شعب تعزیرات حکومتی خراسان‌جنوبی تا پایان بهمن ماه بوده است و در همین ۱۱ ماه نیز در این بخش سه هزار و ۴۵۷ پرونده مختومه داشته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه میزان محکومیت در بخش قاچاق کالا نیز دو هزار و ۳۱۴ میلیارد و ۹۰۴ میلیون و ۷۵۴ هزار ریال بوده است، گفت: در بخش بهداشت، دارو و درمان نیز در ۱۱ ماه سال جاری ۸۳۸ پرونده وارده به شعب تعزیرات خراسان‌جنوبی داشته‌ایم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌جنوبی اظهار کرد: پرونده‌های مختومه در بخش بهداشت و دارو و درمان نیز ۸۳۷ پرونده بوده و محکومین به ۶ میلیارد و ۹۹۶ میلیون و ۸۳۶ هزار ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

حسن پور یادآور شد: بیشتر تخلفات این بخش نیز عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، عدم رعایت مقررات بهداشت محیطی و عدم رعایت فروش مواد خوراکی فاقد مجوز بوده است.