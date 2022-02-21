شش شهرستان کهگیلویه و بویراحمد در وضعیت قرمز کرونا قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین رنگ بندی منتشر شده وضعیت شیوع کرونا در کهگیلویه و بویراحمد، شش شهرستان را در وضعیت قرمز و سه شهرستان دیگر را با شرایط زرد نشان می‌دهد.

بر اساس این رنگ بندی شهرستان‌های بویراحمد، کهگیلویه، گچساران، باشت، چرام و لنده در وضعیت قرمز قرار دارند.

همچنین سه شهرستان دنا، بهمئی و مارگون رنگ بندی قرمز را به خود می‌بینند.

در حال حاضر شیوع گسترده کرونای امیکرون در کهگیلویه و بویراحمد محسوس بوده و این ویروس بسیاری از افراد را درگیر کرده است.

روزانه بر تعداد مبتلایان استان افزوده شده و بیش از ۵٠ درصد تست‌های «PCR و سریع» مثبت می‌شود.