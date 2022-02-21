۱۷ بازیکن به اردوی نهم تیم والیبال نوجوانان دختر دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، پس از پایان مرحله هشتم تمرینات (۱۷ تا ۲۷ بهمن)، میترا شعبانیان سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ۱۷ بازیکن را به نهمین مرحله اردوی آماده‌سازی این تیم دعوت کرد که اسامی آن‌ها به قرار زیر است:

شقایق حسن‌خانی، مبینا رستمی، ستایش هادی، زهرا محمدزاده، دیانا رشیدی، هلیا پیری، هلیا پوررضا، هدیه طالعی، سارینا یعقوبی، ستایش حسینی، مریم محمدی، آسیه حسنی، آتنا شادکین، پریا حاجتمند، درسا فلاح، نگارسادات هاشمی و نیلی رستمی.

نهمین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی والیبال نوجوانان دختر از پنج‌شنبه پنجم اسفند آغاز می‌شود و تا روز چهارشنبه ۲۵ اسفندماه در کمپ تیم‌های ملی بانوان در مجموعه ورزشی آزادی تهران (کمپ چمران) پیگیری خواهد شد.

تیم ملی والیبال نوجوانان دختر خود را برای حضور شایسته در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان دختر آسیا ۲۰۲۲ آماده می‌کند و موارد ذیل برای ورزشکاران دعوت شده به اردو لازم الاجراست:

ورزشکاران با ارائه مدارک شناسایی و کپی آن و جواب تست PCR منفی به تاریخ یک روز قبل از ورود به اردو پذیرش می‌شوند.

ورزشکاران در مدت زمان مشخص شده اردو در کمپ اقامت خواهند داشت و مجوز تردد ندارند.

رعایت شئونات اسلامی الزامی است.

ورود و خروج بازیکنان در اردو طبق زمان‌بندی اعلام شده است و از پذیرش ورزشکاران خارج از تایم مقرر خودداری می‌شود.