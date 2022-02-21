۱۳۳۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند/فوت ۲۶ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از روز یکشنبه اول اسفند ماه تا امروز دوم اسفند ماه تعداد سه هزار و ۹۳ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه مراجعه کرده‌اند که از این تعداد یک هزار و ۳۳۱ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شده است و در این بازه زمانی ۱۸۲ نفر در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

در حال حاضر نیز یک هزار و ۲۴۳ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند که ۱۸۲ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته‌اند.

همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر نیز ۱۷۶ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

کل موارد فوت شده ناشی از کرونا اعم از فوت قطعی و مشکوک به این بیماری طی ۲۴ ساعت اخیر ۲۶ نفر بوده که ۱۸ نفر مبتلای قطعی و هشت نفر مبتلای مشکوک بوده‌اند.

همچنین طبق اعلام این نهاد از ابتدای پاندمی کرونا تاکنون یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۳۲۰ بیمار قطعی و مشکوک کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد ۴۷۱ هزار و ۷۲۶ نفر بیمار قطعی مبتلا به کرونا بوده‌اند.

از ابتدای آغاز این پاندمی ۱۷ هزار و ۷۰۴ بیمار مشکوک و قطعی مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جان خود را از دست دادند که ۱۱ هزار و ۲۳۰ نفر فوتی قطعی و ۶ هزار و ۴۶۷ نفر فوتی مشکوک به کرونا بوده‌اند.

۱۳۲ هزار و ۲۳۵ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.