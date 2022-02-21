کشف ۲۰۰ کیلوگرم تریاک در منزل مسکونی شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رهام‌بخش حبیبی بیان کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری کارکنان فرودگاه شیراز با اقدامات فنی و پلیسی از دپو تریاک در منزل مسکونی یکی از قاچاقچیان مطلع شدند و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن منزل و یک سواری پژو ۴۰۵ که در حیاط پارک بود موفق شدند ۲۰۰ کیلو مواد مخدر از نوع تریاک کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه در این خصوص یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از نگهداری و دپو هرگونه قاچاق مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.