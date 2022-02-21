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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۳:۲۰

فرمانده انتظامی استان فارس خبر داد؛

کشف ۲۰۰ کیلوگرم تریاک در منزل مسکونی شیراز

کشف ۲۰۰ کیلوگرم تریاک در منزل مسکونی شیراز

شیراز - فرمانده انتظامی استان فارس از کشف ۲۰۰ کیلو مواد مخدر از نوع تریاک در بازرسی از یک منزل مسکونی در یکی از محله‌های شهرستان شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رهام‌بخش حبیبی بیان کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری کارکنان فرودگاه شیراز با اقدامات فنی و پلیسی از دپو تریاک در منزل مسکونی یکی از قاچاقچیان مطلع شدند و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن منزل و یک سواری پژو ۴۰۵ که در حیاط پارک بود موفق شدند ۲۰۰ کیلو مواد مخدر از نوع تریاک کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه در این خصوص یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از نگهداری و دپو هرگونه قاچاق مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

کد مطلب 5429943

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    نظرات

    • IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      0 1
      پاسخ
      خانه ای که موادمخدرباشدخانه فساداست

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