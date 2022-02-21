خلیج فارس مواج است/ احتمال بارش باران در استان بوشهر

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی امروز و فردا سرعت وزش بادهای شمالی بر روی دریا و سواحل استان افزایش خواهد یافت و به سبب آن، دریا در این مدت عمدتاً در مناطق مرکزی و جنوبی مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تا ظهر امروز وقوع بارش‌های پراکنده در برخی از نقاط استان دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: طی ساعات آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد، در برخی نقاط گردو غبار، در پاره‌ای از مناطق تا عصر امروز افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده باران، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

وی افزود: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال در قسمت‌های شمالی ۱۰ تا ۳۰ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت و در قسمت‌های مرکزی و جنوبی با سرعت ۱۶ تا ۴۴ و بر روی دریا طی ساعاتی تا ۵۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

مساعدی اضافه کرد: همچنین طی این مدت ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و در مناطق مرکزی و جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۱۰ سانتیمتر خواهد بود.