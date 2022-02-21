  1. استانها
  2. کرمان
۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۴:۱۱

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی رفسنجان:

تصادف در جاده رفسنجان - کرمان یک کشته به جای گذاشت

تصادف در جاده رفسنجان - کرمان یک کشته به جای گذاشت

کرمان - رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی رفسنجان از بروز تصادف و کشته شدن یک نفر از اتباع افغانستانی در این سانحه خبر داد.

محمد رضا حسینی زینلی در گفتگو با مهر اظهار داشت: متأسفانه قاچاق اتباع بیگانه موجب بروز حوادث زیادی در شهرستان می‌شود و در آخرین مورد امروز بر اثر واژگونی یک دستگاه پژو بر اثر سرعت زیاد یک نفر کشته و پنج نفر زخمی شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی رفسنجان گفت: سرنشینان این خودرو اتباع افغانستانی بودند که مصدومان به بیمارستان رفسنجان منتقل و تحت درمان قرار گرفتند.

وی از اعزام سه دستگاه آمبولانس و انتقال فوری مصدومان خبر داد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی رفسنجان حال عمومی مصدومان خوب است و تحت اقدامات درمانی قرار دارند.

کد مطلب 5429996

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه