تصادف در جاده رفسنجان - کرمان یک کشته به جای گذاشت

محمد رضا حسینی زینلی در گفتگو با مهر اظهار داشت: متأسفانه قاچاق اتباع بیگانه موجب بروز حوادث زیادی در شهرستان می‌شود و در آخرین مورد امروز بر اثر واژگونی یک دستگاه پژو بر اثر سرعت زیاد یک نفر کشته و پنج نفر زخمی شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی رفسنجان گفت: سرنشینان این خودرو اتباع افغانستانی بودند که مصدومان به بیمارستان رفسنجان منتقل و تحت درمان قرار گرفتند.

وی از اعزام سه دستگاه آمبولانس و انتقال فوری مصدومان خبر داد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی رفسنجان حال عمومی مصدومان خوب است و تحت اقدامات درمانی قرار دارند.