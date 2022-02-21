شهرداری از ساخت و سازهای غیرقانونی در کرمانشاه جلوگیری کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی در نشست با شهردار و مدیران مناطق هشتگانه کرمانشاه با تاکید بر اینکه شهرداری باید بهترین خدمت را به شهروندان ارائه دهد، اظهار کرد: با توجه به اینکه وقوع جنگ و بحرانهای دیگر سالهای گذشته باعث عقب ماندگی کرمانشاه از توسعه شهری شده از شهرداری انتظار میرود که خدماتش را به گونهای ارائه دهد که با کمک به توسعه شهری زمینه زندگی بهتر شهروندان را فراهم کند.
وی افزود: انتظار میرود که با زیباسازی فضای شهر و مبلمانهایی متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی به ایجاد شور و نشاط بین مردم کمک کند.
دادستان کرمانشاه با اشاره به اینکه ساخت و سازهای غیرقانونی باعث مخدوش شدن چهره شهر میشود، تصریح کرد: در این زمینه دادسرای کرمانشاه این آمادگی را دارد تا در بحث ساخت و سازهای غیرمجاز با حمایتهای قانونی لازم پیشگیری مناسبی صورت گیرد.
کرمی برای رسیدگی به شکایات شهرداری شعبه ویژهای در دادسرای استان کرمانشاه تشکیل میشود.
دادستان کرمانشاه از شهرداری خواست تا در بحث معضل دستفروشان، وصول ماده ۱۰۰، سرقتهای تجهیزات شهرداری در شهر، حاشیه نشینی و معضل ترافیک اقدامات لازم را برای کاهش آسیبها در دستور کار قرار دهد.
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