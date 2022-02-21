به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه جشنواره رسانه‌ای ابوذر پیش از ظهر دوشنبه، با حضور اصحاب رسانه، رضا صفری رئیس بسیج رسانه استان اصفهان، سردار مجتبی فدا فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) و جمعی از رزمندگان دفاع مقدس از جمله سردار امیر حسن پور برگزار شد.

جشنواره رسانه‌ای ابوذر با هدف شناسایی و تشویق اصحاب رسانه استان اصفهان و همچنین ایجاد شور و نشاط و رقابت سالم میان آن‌ها امسال برای هفتمین سال متوالی در اصفهان برگزار شد.

به گفته کارشناسان کیفیت جشنواره ابوذر اصفهان در سال جاری جهش منتسبی داشته چراکه در سال‌های گذشته اصحاب رسانه اجازه داشتند آثارشان را به تعداد زیاد در قالب‌ها و محورهای مختلف ارسال کنند اما امسال هر شخصی اجازه داشت در هر قالب تنها سه اثر ارسال کند و روند کار کیفی‌تر شد.

به گفته رئیس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان امسال بیش از ۷۰۰ اثر امسال مورد تأیید داوران قرار گرفته است، کیفیت آثار به حد قابل توجهی افزایش و تعداد آثار باطل نزدیک به صفر بود.

رضا صفری همچنین به این نکته اشاره کرده است که انتخاب آثار به شکل گروهی انجام شده و داوران برای هر قالب یک تا ۱۰ را معرفی و از میان آن‌ها نفرات برتر انتخاب شدند.

در این دوره از جشنواره «عاطفه علیان» توانست با گفت گوی تفضیلی «حکایت رزمنده‌ای که ترکش حافظه اش راپاک کرد / از فراموشی تا تألیف کتاب» توانست از میان ۷۰۰ ارسالی به جشنواره در بخش «مصاحبه» رتبه دوم را کسب کند.