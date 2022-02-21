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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۵:۱۳

امام جمعه بجنورد:

مایحتاج مردم خراسان شمالی برای شب عید به خوبی تامین شود

مایحتاج مردم خراسان شمالی برای شب عید به خوبی تامین شود

بجنورد- امام جمعه بجنورد با تاکید بر لزوم برنامه ریزی دقیق برای تامین اقلام و تنظیم بازار نوروز، گفت: تمامی کمبودها در زمینه اقلام خوراکی باید توسط مسئولان استان رفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین نوری ظهر دو شنبه در دیدار رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی و سایر مسئولان این نهاد که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: صدور مجوزها برای راه اندازی کسب و کار باید تسهیل شود.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: نباید هیچ مانعی برای صدور مجوزهای تولیدی و صنعتی ایجاد شود و موانع احتمالی با پیگیری و نظارت مستمر رفع شود.

وی افزود: راه‌اندازی و تداوم فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی سبب بهبود اشتغال و رونق کسب‌وکار می‌شود؛ ازاین‌رو با پیگیری و سرکشی‌های مستمر، نباید اجازه دهیم این صنایع تعطیل شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری همچنین بر برنامه‌ریزی مناسب برای تأمین و تنظیم بازار مایحتاج شب عید در خراسان شمالی تأکید کرد و گفت: باید به‌گونه‌ای اقدام شود که در بازار عید مشکل و کمبودی در زمینه اقلام خوراکی و مایحتاج مردم ایجاد نشود.

کد مطلب 5430085

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    نظرات

    • IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام امام جمعه محترم 41 میلیارد ریالی که شهرداری میخواد صرف تزیینات عید بکند بگیرد صرف معیشت فقرا بکند ممنون

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