مایحتاج مردم خراسان شمالی برای شب عید به خوبی تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین نوری ظهر دو شنبه در دیدار رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی و سایر مسئولان این نهاد که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: صدور مجوزها برای راه اندازی کسب و کار باید تسهیل شود.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: نباید هیچ مانعی برای صدور مجوزهای تولیدی و صنعتی ایجاد شود و موانع احتمالی با پیگیری و نظارت مستمر رفع شود.

وی افزود: راه‌اندازی و تداوم فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی سبب بهبود اشتغال و رونق کسب‌وکار می‌شود؛ ازاین‌رو با پیگیری و سرکشی‌های مستمر، نباید اجازه دهیم این صنایع تعطیل شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری همچنین بر برنامه‌ریزی مناسب برای تأمین و تنظیم بازار مایحتاج شب عید در خراسان شمالی تأکید کرد و گفت: باید به‌گونه‌ای اقدام شود که در بازار عید مشکل و کمبودی در زمینه اقلام خوراکی و مایحتاج مردم ایجاد نشود.