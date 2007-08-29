مراکز درمانی خارج از کشور باید به عنوان بی نظیرترین مراکز دنیا شناخته شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر خاتمی در دومین روز از برگزاری همایش مدیران درمانی خارج از کشور جمعیت هلال احمر اظهار داشت: مدیران درمانی ما در خارج از کشور به عنوان سفیران غیر دولتی و نماینده انقلاب باید در قالب کار درمان نسبت به حفظ ارزش های انقلاب اسلامی تلاش کنند.

وی افزود: مراکز درمانی خارج از کشور جمعیت هلال احمر سرمایه های گرانبهایی هستند که با رعایت اخلاق اسلامی باید به عنوان بی نظیرترین مراکز دنیا شناخته شوند.

دکتر خاتمی در ادامه با اشاره به گسترش روز افزون بیماری ایدز در آفریقا، خواستار مشارکت پزشکان در فعالیت های آموزشی به ویژه در زمینه مقابله و راه های پیشگیری از ایدز از طریق تشکیل کارگاه های آموزشی و مشاوره و توزیع بروشور در کشورهای محروم شد.

رئیس جمعیت هلال احمر در بخش دیگری از سخنانش به برقراری ارتباط بیشتر مراکز درمانی با سایر سازمان های امدادرسان در خارج از کشور تاکید کرد.

وی گفت: هدف ما خدمت به مردم فقیر در نقاط محروم در چارچوب آرمان های ارزشی کشور است که امیدواریم با جهاد فی سبیل الله مدیران درمانی در خارج از کشور محقق شود.

در ادامه این همایش دکتر سید احمد موسوی معاون درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر نیز طی سخنانی اظهار داشت: حضور ما در خارج از کشور بر مبنای ایدئولوژی است و خدمت به بشریت در ایدئولوژی ما نهفته است.

دکتر موسوی افزود: اهداف ایجاد مراکز درمانی در خارج از کشور در جهت اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است که باید استراتژی آن از سوی وزارت امور خارجه تعیین شود.

وی در ادامه به تشکیل یک ستاد در وزارت امور خارجه تاکید کرد و گفت: امیدواریم با تشکیل این ستاد سازمان های کمک رسان با یک استراتژی مشخص فعالیت شان هدایت شود.

معاون درمان وتوانبخشی جمعیت هلال احمر حمایت دولت را در جهت تمرکز فعالیت ها و هدایت کارها بر اساس اولویت در پیشبرد خدمات درمانی ضروری و اثر بخش دانست و افزود: با توجه به محدودیت منابع برای دست یابی به آرمانهای بلند باید مقتدرانه گام برداشت.

موسوی با بیان اینکه بسیاری از مراکز درمانی و حتی بیمارستان های سایر کشورها فاقد کیفیت هستند مانند مراکزی که توسط کاتولیک ها و ارتدوکس ها در آلبانی ایجاد شده است گفت: ارائه خدمات مراکز درمانی در خارج از کشور باید آبرومندانه و در شان نظام و ملت فرهیخته باشد.

گفتنی است در پایان این همایش جلسه پرسش و پاسخ با حضور آقای شیخ عطار معاون اقتصادی وزارت امور خارجه برگزار شد و شرکت کنندگان پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح نمودند و خواستار حمایت هر چه بیشتر دولت شدند.