طرح آبرسانی به مسکن ملی دزفول پایان یافت

مصطفی اسماعیل‌سالم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توزیع شبکه آب شرب پروژه مسکن ملی واقع در زیباشهر با توجه به آغاز احداث این منازل و نظر به اینکه بیشتر متقاضیان از خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و زنان سرپرست خانوار هستند در اولویت‌های آبفا منطقه دزفول قرار گرفت.

وی افزود: اجرای این پروژه در راستای خدمت‌رسانی به متقاضیان مسکن مهر و همچنین تأمین آب مورد نیاز کارگاه‌های ساخت این طرح ملی پس از اخذ مجوزهای لازم از یک ماه پیش آغاز شد.

مدیر آبفای منطقه دزفول عنوان کرد: با اجرای این پروژه امکان واگذاری و نصب انشعاب برای تمامی واحدهای مسکونی این طرح ملی فراهم شده است.

اسماعیل سالم تصریح کرد: برای تکمیل این طرح بالغ بر یک هزار و ۶۰۰ متر لوله‌گذاری از نوع پلی اتیلن به انداره‌های ۱۱۰، ۱۶۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ میلی متر به کار برده شده است.

وی در ادامه اعتبار صرف شده برای اجرای توسعه شبکه طرح مسکن ملی را بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال برشمرد و گفت: با تکمیل و اجرای این پروژه بیش از ۲۰۰ خانوار و متقاضی در طرح مسکن ملی از آب شرب بهداشتی بهره‌مند خواهند شد.