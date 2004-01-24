اظهارات مداخله جويانه ديك چني درباره ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ديك چني درجمع خبرنگاران توسعه دموكراسي در خاورميانه را يكي از مسائل حياتي در مبارزه با تروريسم جهاني عنوان كرد و از مقامات ايران خواست براي انتخابات ماه آينده مجلس ايران " الگوي دموكراسي" را كه درديگر كشورهاي عربي اجرا مي شود دنبال كنندو مخالفت با اصلاح طلبان ايران را متوقف نمايند.

ديك چني معاون رئيس جمهور آمريكا امروز در" مجمع جهاني اقتصاد" ازاقدام مقامات تهران در گفتگو با سران سه كشور اروپايي درمورد فعاليت هاي هسته اي ايران استقبال وتصريح كرد: اين اقدام مقامات ايران موجب برطرف شدن اتهام مقامات آمريكايي مبني بر وجود برنامه هايي براي توليد بمب اتمي در ايران شد. چني در ادامه خواستار عملي شدن تعهدات مقامات ايراني براي اطمينان خاطر ازصلح آميز بودن فعاليت هاي ايران شد.



