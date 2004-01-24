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۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۴:۰۹

براي حضوردر بازي مقابل استقلال ؛

ساشا ايليچ تمرينات گروهي را آغاز كرد

دروازبان مقدونيه اي پرسپوليس تمرينات گروهي خود را براي حضور دربازي با استقلال تهران آغاز كرد.

به گزارش خبرنگار "مهر" ساشاايليچ دروازبان مقدونيه اي پرسپوليس كه درديدار با سپاهان اصفهان از ناحيه مچ پا دچار مصدوميت شده بود، پس ازپشت سر گذاشتن تمرينات اختصاصي و فيزيوتراپي ازامروز تمرينات گروهي خود را با سايربازيكنان آغاز كرد.
به گفته دكتر زرينه پزشك تيم فوتبال پرسپوليس، ايليچ به سلامتي كامل دست يافته و با انجام تمرينات گروهي مي تواند طي روزهاي آينده به شرايط ايده ال برسد و درصورت صلاحديد مربيان درديدارمقابل استقلال تهران درون دروازه بايستد.
ساشا ايليچ دربازي مقابل استقلال اهوازبه علت سه اخطاره بودن درتركيب پرسپوليس قرارنداشت و محمد محمدي وظيفه او را بر عهده داشت.

کد مطلب 54311

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