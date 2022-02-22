به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد عصر سه شنبه در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: سرعت پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های استان باید افزایش یابد تا بتوانیم سهم خراسان شمالی از تسهیلات را به حد کافی اخذ کنیم.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: بانک‌ها باید آمار ارائه تسهیلات اشتغالزایی خود را به روز اعلام کنند.

وی افزود: پروژه‌های سنگین هم از طریق کارگروه ملی و هم از طریق کارگروه استانی پیگیری شود تا اگر حتی یک درصد مصوب نشد پرونده در استان پیگیری و تسهیلات دریافت شود.

حسین نژاد خطاب به متولیان اشتغال و اعضای کارگروه گفت: متقاضیان اشتغالزایی را از دریافت تسهیلات ناامید نکنید و اگر امسال نشد تا سال آینده به تمام پرونده‌هایی که تصویب شده است تسهیلات بپردازید.

دستگاه‌ها موظف به حمایت از سرمایه گذاران هستند

محمود قنبری، معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی نیز در این جلسه اظهار کرد: بنا بر تصمیم دولت مجوزهای کسب و کار به صورت مجازی و اینترنتی می‌شود که صدور این مجوزها موجب رونق کسب و کار خواهد شد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی بر مبنای این دستور العمل باید در مدت ۳ روز پاسخ استعلام متقاضی را بدهند در غیر این صورت سیستم به صورت اتومات مجوز مورد نظر را تأیید خواهد کرد.

قنبری تصریح کرد: با راه‌اندازی زیر ساخت‌های این موضوع شاهد رونق کسب و کار در استان خواهیم بود.

قنبری با بیان اینکه موضوع اشتغال از مباحث مهم کشور تلقی می‌شود، گفت: تنها راه ایجاد اشتغال در کشور حمایت از سرمایه گذاران است لذا تمام دستگاه‌های اجرایی موظف به حمایت از سرمایه گذاران چه داخلی و چه خارجی هستند.