سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۳ هزار فرصت شغلی در کردستان ایجاد خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا شامگاه سه شنبه در کارگروه اشتغال استان که با حضور معاون وزیر کار در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: ایجاد ۳۳ هزار و ۵۱۳ شغل برای سال آینده در استان کردستان هدفگذاری و مورد تعهد قرار گرفته است.
وی افزود: تمام ظرفیتهای استان را برای تحقق این میزان تعهد اشتغال زایی به کار گیریم و در این راستا نقش شورای اشتغال در استان ویژه است.
استاندار کردستان به تعهدات دولت سیزدهم در حوزه ایجاد مسکن و ایجاد شغل اشاره کرد و گفت: برای تحقق این وعدهها باید برنامه ریزی منسجم و گفتمان مشترک صورت گیرد.
زارعی کوشا اعلام کرد: براساس برنامه دولت تا چهار سال آینده باید هر سال یک میلیون مسکن در کشور احداث شود که سهم استان کردستان ۸۷ هزار واحد است.
وی افزود: انتظار داریم مدیران دستگاههای مختلف اجرایی در استان برای جذب سرمایه گذاری بیشتر در استان تلاش کنند و همکاری لازم را با سرمایه گذاران داشته باشند.
زارعی کوشا تصریح کرد: باید هر چه سریعتر مشکلات شهرکهای صنعتی استان رفع شده و زیرساختهای لازم در این شهرکها ایجاد شود.
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