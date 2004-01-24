آژانس بين المللي انرژي اتمي از نتيجه گيري ديويد كي متعجب نشد

به گزارش خبرگزاري مهر، محمدالبرادعي رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي درحاشيه اجلاس سالانه مجمع جهاني اقتصاد در داووس درگفتگوبا رويترزگفت : من قبل از جنگ عراق گفته بودم كه هيچ مدركي دال بر وجود تسليحات كشتار جمعي درعراق وجود ندارد بنابراين من از شنيدن آن متعجب نشدم .

بنابراين گزارش، ديويد كي رئيس هيئت آمريكائي جستجوي تسليحات كشتار جمعي درعراق روز گذشته اعلام كرد آمريكا با بزرگ جلوه دادن وجود تسليحات كشتارجمعي درعراق به اين كشورحمله كرد.

البرادعي وهانس بليكس رئيس سابق بازرسان تسليحاتي سازمان ملل ازهرگونه اظهارنظرپيرامون استعفاي ديويد كي خودداري كردند .

