نعمت احمدي محاكمه مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، نعمت احمدي وكيل دادگستري صبح امروز(شنبه) در ارتباط با پرونده شكايت يك شاكي خصوصي كه به خاطر آن مدتي را نيز در بازداشت به سر مي برد از سوي قاضي اسلامي به شعبه 1083 دادگاه كيفري استان احضار شد.

نعمت احمدي در اين باره به خبرنگار خبرگزاري مهر گفت: اين پرونده مربوط به شكايت يكي از موكلينم از بنده به اتهام ربودن متقلبانه مال غير است كه در گذشته از سوي قاضي مرتضوي رسيدگي مي شد و اكنون به شعبه 1083 دادگاه عمومي استان به رياست قاضي اسلامي ارجاع شده است.

اين وكيل دادگستري درادامه تصريح كرد: دادگاه رسيدگي به اين پرونده در تاريخ 3/12/82 در شعبه 1083 به رياست قاضي اسلامي برگزار خواهد شد.