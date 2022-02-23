لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی بهداشتی در مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار عباسی صبح چهارشنبه در نشست قرارگاه عملیاتی ستاد مدیریت مقابله با کرونا با تاکید بر اجرای مصوبات ستاد کرونا، گفت: مصوبات ستاد کرونا حکم قانون دارد و لازم الاجرا است.

وی با عنوان این مطلب که کرونا قصد ترک کردن صحنه را ندارد، اضافه کرد: لازم است با تغییر سبک زندگی سیستم ایمنی خود را قوی کرده و در کنار آن پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنیم.

سرپرست معاونت امور اقتصادی استاندار با اشاره به وضعیت مرز در شرایط کنونی، بیان کرد: در مرز مهران متولیان امر می‌بایست ملاحظات لازم و رعایت پروتکل‌های بهداشتی را به طور کامل اجرایی کنند.

عباسی با اشاره به احتمال افزایش سفرهای نوروزی در روزهای پایانی سال تاکید کرد: متولیان امر باید همزمان تمهیدات لازم برای اجرای محدودیت‌ها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و هم خدمات متناسب به گردشگران داشته باشند.

وی افزود: همچنین لازم است در روزهای پایانی سال نظارت بر بازار و اصناف برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی تشدید یابد.

رئیس قرارگاه استانی مقابله با کرونا در پایان ابراز امیدوارم کرد با مسئولیت پذیری بیشتر و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اجرای مصوبات ستاد ملی و استانی کرونا شاهد فروکش کردن تب کرونا در آستانه سال جدید در استان باشیم.

وی افزود: در پایان از مجموعه تلاش و زحمات خوب همه دست اندرکاران ستاد و قرارگاه استانی کرونا تشکر می‌کنم.