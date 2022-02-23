خراسان شمالی قانون تغییر نظام اداری کشور را بررسی خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا حسین نژاد صبح چهار شنبه در جلسه بررسی اصلاح نظام اداری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد:: مسئله اصلاح ساختارهای نظام اداری با توجه به گسترش فناوری‌های نوین گریزناپذیر است.

استاندار خراسان شمالی گفت: در خصوص چابکسازی و کوچک سازی دولت با محوریت اصلاح نظام اداری باید وظایف سازمانی و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز به خوبی تجزیه و تحلیل شود.

وی افزود: با توجه به تغییر در مطالبات اجتماعی و افزایش روش‌های نوین پاسخگویی که منجر به کاهش تردد مردم در ادارات شده است قطعاً باید اصلاحات لازم در ساختار نظام اداری تعریف و اجرایی شود.

حسین نژاد با بیان اینکه تصمیم انتخاب استان خراسان شمالی و دو استان دیگر برای بررسی اجرای این قانون یک تصمیم کشوری است، گفت: بحث پایلوت بودن مطرح نیست و قرار است نظرات و پیشنهادات کارشناسی برای اجرای این قانون، در این استان‌ها بررسی شود.

استاندار خراسان شمالی گفت: تا زمان اصلاح ساختارها باید با نظام اداری کنونی کارها انجام شود که مسئله عدم استقرار ادارات در برخی شهرستان‌های استان مشکلاتی را به وجود آورده است؛ با نگاه ویژه دولت استقلال ساختارهای سازمانی در شهرستان‌ها به وجود خواهد امد.

وی وجود پست‌های سازمانی بلا تصدی در دستگاه‌های اجرایی را از دیگر مشکلات استان عنوان کرد و بیان داشت: خواستار صدور مجوزهای لازم برای بکارگیری افراد در این پست‌ها از سوی سازمان امور استخدامی کشور هستیم.