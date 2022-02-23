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۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۲۲

استاندار ایلام:

بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی ایلام تا سه ماه آینده تکمیل می شود

بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی ایلام تا سه ماه آینده تکمیل می شود

ایلام-استاندار ایلام گفت: با پیگیری های انجام شده بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی ایلام تا سه ماه آینده تکمیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا صبح روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان رازی شهر ایلام با عنوان این مطلب که نواقص بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی شهر ایلام رفع و تا حداکثر سه ماه آینده به بهره برداری می‌رسد، اظهار داشت: ناظرین فنی مربوطه باید جوابگو تاخیر در بهره برداری از این پروژه عظیم باشد.

وی افزود: تکمیل و بهره برداری بیمارستان رازی در حال حاضر جزو مهم‌ترین مطالبات مردم این استان است و باید این مهم در اسرع وقت به انجام برسد.

استاندار ایلام در ادامه گفت: طی بازدیدی که انجام شد سیستم برق رسانی که متاسفانه طی روزهای اخیر دچار حریق شده مشاهده و مقرر شد که این مشکل برطرف شود.

بهرام نیا تاکید کرد: پیمانکار باید به تعهدات خود در قبال این پروژه عظیم عمل کند و مسوولان مربوطه نیز وظیفه نظارتی خود را بخوبی ایفا کنند تا در زمان مقرر شاهد افتتاح این بیمارستان باشیم.

وی تصریح کرد: همچنین مقرر شد دستگاه‌های مربوطه مشکل راه دسترسی و فاضلاب را در اسرع وقت برطرف کنند.

گفتنی است بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی شهر ایلام در ۶۵ هزار مترمربع در حال حاضر دارای ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی است.

کد مطلب 5431520

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