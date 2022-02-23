۳۸۹ بیمار کرونایی در قم بستری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مصری در گفت‌وگویی درباره آخرین وضعیت بیماران کووید -۱۹ در این استان افزود: در ۲۴ ساعت منتهی به سوم اسفندماه جاری، ۸۸ بیمار با علائم کرونا مثبت به صورت سرپایی پذیرش شدند.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت ۶۶ تن بیمار جدید در زمینه مذکور در مراکز درمانی استان قم بستری و همچنین ۵۷ بیمار در این رابطه از مراکز درمانی این استان ترخیص شدند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت کرونا در قم «قرمز» است، اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، سه تن به علت کرونا در استان قم فوت شده است.

مصری با بیان اینکه تاکنون تعداد یک میلیون و ۷۳۹ هزار و ۹۰۲ دُز واکسن کرونا در استان قم تزریق شده است، گفت: همچنین در ۲۴ گذشته ۳۱۹ مورد آزمایش (تست) در زمینه کرونا در این استان انجام شده که ۱۷۶ مورد آن مثبت بوده است.