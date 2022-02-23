  1. استانها
  2. کرمان
۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۵۴

رئیس شورای اطلاع رسانی استان کرمان:

مدیران در کرمان فعالیت خبرنگاران را تسهیل کنند

مدیران در کرمان فعالیت خبرنگاران را تسهیل کنند

کرمان -رئیس شورای اطلاع رسانی استان کرمان گفت: مدیران با نهایت سعه صدر، ضمن گسترش ارتباطات رسانه ای در فضای همدلانه، فعالیت رسانه ها و خبرنگاران را در عمل به وظایف خود بیش از پیش تسهیل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شورای اطلاع رسانی استان کرمان در پی اتفاقات اخیر در فضای رسانه‌ای استان با انتشار بیانیه، بر رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی در تعاملات رسانه‌ای تاکید کرد.

در این بیانیه آمده است؛ خبرنگاری در شیوه راستین و حرفه‌ای؛ مسئولیتی اجتماعی، وظیفه‌ای خطیر و رسالتی عظیم است و خبرنگار از این جهت، حرمتی مضاعف و جایگاهی مهم دارد.

نشست خبری سرپرست فرمانداری رفسنجان در حالی که با هدف تعامل با رسانه‌ها، پاسخگویی و اطلاع رسانی جامع، صحیح و دقیق و یک هفته پس از نشست مشورتی سرپرست فرمانداری با اصحاب رسانه برگزار شد با اتفاقی تلخ و نامبارک همراه بود و شیوه پاسخ به یکی از سوالات، موجب توهین به خبرنگار سوال کننده و واکنش جامعه رسانه‌ای گردید.

در کنار بازخوردهای دغدغه مندانه خبرنگاران به این اتفاق، موضوع در سطوح مختلف بررسی و مستندات و دغدغه‌های اصحاب رسانه به استاندار کرمان، شورای اطلاع رسانی دولت، مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت کشور به طور مستمر ارسال گشت.

شورای اطلاع رسانی استان کرمان با تاکید بر رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی در تعاملات رسانه‌ای از همراهی‌های خبرنگاران محترم در رویدادهای مختلف در استان پهناور کرمان تقدیر می‌کند و حمایت از روند اطلاع رسانی صحیح را وظیفه ذاتی خود می‌داند.

این شورا با تقدیر از خدمات و تلاش‌های مدیران محترم در راه پیشرفت و توسعه استان، از آنها درخواست می‌کند با عنایت به سیاست‌های اطلاع رسانی دولت با نهایت سعه صدر، ضمن گسترش ارتباطات رسانه‌ای در فضای همدلانه، فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران را در عمل به وظایف خود بیش از پیش تسهیل کنند.

کد مطلب 5431571

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها