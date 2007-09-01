سیزدهمین شماره نشریه "سوفیا" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی بنیاد سنت‌گرایی، سیزدهمین شماره از نشریه "سوفیا"، ویژه بهار و تابستان 2007 گفتگوی اختصاصی با دالایی لاما، رهبر معنوی تبت دارد. در این گفتگو بر موضوعاتی مانند سنت بودایی و ترحم در آیین بودا و همین طور وقایع پس از یازده سپتامبر اشاره شده است.

در این شماره مقالاتی از تیموتی اسکات، ولفگانگ اسمیت و اگنه میشکان درباب سنت‌گرایی، جاودان خرد، اسلام و فلسفه منتشر شده‌اند.

همچنین قطعه شعری با عنوان "آشوب عشق" که توسط دکتر سید حسین نصر سروده شده به زبان انگلیسی منتشر شده است.

نشریه "سوفیا" یکی از معتبرترین نشریاتی است که درباره موضوعات سنت‌گرایی و حکمت خالده مطالبی را منتشر می‌کند.

این نشریه از سال 1995 آغاز به کار کرده و آثاری از سنت گرایان مشهور مانند رنه گنون، شوان، بوکهارت، سید حسین نصر، مارتین لینگز و ولفگانگ اسمیت را منتشر می کند. تیم اسمیت مسئولیت اجرایی این نشریه را بر عهده دارد.