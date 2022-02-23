انهدام باند اراذل و اوباش در کرمان/ ۱۱ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پورامینایی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در کرمان گفت: اجازه فعالیت به اراذل و اوباش و ایجاد نا امنی را نمی‌دهیم و نیروی انتظامی در این زمینه به صورت قاطع و مصمم وارد عمل می‌شود و شدیدترین مجازات در انتظار این افراد است.

وی تصریح کرد: تأمین امنیت مردم و خانواده‌ها از مهمترین مأموریت‌های پلیس است و هیچ اغماضی در این زمینه نمی‌شود.

سرهنگ پور امینایی گفت: با هر فردی که بخواهد ایجاد نا امنی کند برخورد می‌شود و در همین راستا یک باند اراذل و اوباش که با اقدامات خود نا امنی ایجاد می‌کردند در کرمان شناسایی و اعضای این باند دستگیر شدند.

وی عنوان کرد: این باند در یکی از مناطق کرمان اقدام به نا امنی کرده بودند که چند ساعت بعد شناسایی و دستگیر شدند.

وی از کشف سلاح سرد و گرد از این مجرمان خبر داد و گفت: در مجموع ۱۱ نفر دستگیر شده‌اند.