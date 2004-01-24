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۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۴:۰۸

با برگزاري هفته نوزدهم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر ؛

8 بازيكن محروم براي هفته بيستم

با برگزاري هفته نوزدهم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر باشگاههاي كشور 8 بازيكن از شركت در ديدار تيمهاي خود در هفته بيستم اين رقابتها محروم شدند .

به گزارش خبرنگار "مهر" در ديدارهاي هفته نوزدهم علي جانملكي (پاس) ، ستار همداني (استقلال) و پيام حاجي نجف (فولاد) نفراتي هستند كه با كارت قرمز داوران مواجه شدند و نمي توانند در بازيهاي هفته بيستم برابر تيمهاي فولاد ، پرسپوليس و پاس تيمهاي خود را همراهي كنند .
همچنين 5 بازيكن بنامهاي علي بداوي (فولاد) ، صمد زارع و سياوش اكبرپور (فجرسپاسي) و مهدي عيني و جعفر فلاح (شموشك) نيز با كارتهاي زردي كه در روز پنج شنبه دريافت كردند ، 3 اخطاره شده و حق همراهي تيمهاي خود را در هفته بيستم از دست دادند .    

کد مطلب 54317

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