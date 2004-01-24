8 بازيكن محروم براي هفته بيستم

به گزارش خبرنگار "مهر" در ديدارهاي هفته نوزدهم علي جانملكي (پاس) ، ستار همداني (استقلال) و پيام حاجي نجف (فولاد) نفراتي هستند كه با كارت قرمز داوران مواجه شدند و نمي توانند در بازيهاي هفته بيستم برابر تيمهاي فولاد ، پرسپوليس و پاس تيمهاي خود را همراهي كنند .

همچنين 5 بازيكن بنامهاي علي بداوي (فولاد) ، صمد زارع و سياوش اكبرپور (فجرسپاسي) و مهدي عيني و جعفر فلاح (شموشك) نيز با كارتهاي زردي كه در روز پنج شنبه دريافت كردند ، 3 اخطاره شده و حق همراهي تيمهاي خود را در هفته بيستم از دست دادند .