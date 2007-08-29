دستاوردهای وزارت بهداشت در بخش آموزشی و دانشجویی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همزمان با هفته دولت، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد از 708 نفر در سال 83 به 872 نفر در سال 86 و افزایش مراکز پذیرنده دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد از 23 مرکز در سال 83 به 27 مرکز در سال 86 را بخشی از دستاوردهای این وزارتخانه در زمینه آموزشی برشمرد.

تأسیس دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بجنورد و زابل، ایجاد رشته های جدید رفاه اجتماعی، بینایی سنجی، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و طب سنتی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای علوم پزشکی و تأسیس دو دانشکده داروسازی در زابل و زنجان در سال گذشته نیز بخش دیگری از این دستاوردها است.

همچنین در طول سالهای 84 و 85 در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری علوم پایه پزشکی چهار رشته جدید مددکاری اجتماعی، هماتولوژی ، بهداشت باروری و گفتار درمانی ایجاد شد و ظرفیت پذیرش دانشجو در این مقطع تحصیلی از 141 نفر در سال 83 به 194 نفر در سال 86 افزایش یافت.

افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دکتری عمومی داروسازی و ایجاد 8 رشته جدید در این رشته و برگزاری نخستین دوره دکتری تخصصی مواد دندانی و تشکیل شورای دندانپزشکی برای بررسی مسائل آموزشی، درمانی رشته دندانپزشکی از دیگر اقدامات انجام شده در این دو رشته است.

برگزاری یک هزار و 332 کارگاه و 332 برنامه بازآموزی در زمینه برنامه های آموزش مداوم در سطح دانشگاههای علوم پزشکی کشور در طول سال های 84 تا 86 نیز بخش دیگری از اقدامات انجام شده از سوی وزارت بهداشت در بخش آموزش بوده است.