سند مالکیت ۹۶ درصد از اراضی ملی استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح کاداستر از اهمیت بسیار خوبی برخوردار است که با تلاش اداره‌کل ثبت اسناد استان بوشهر اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای طرح کاداستر ضمن پیشگیری از بسیاری مفاسد حدود املاک مشخص و از تجاوز و تعرض افراد سودجو نسبت به حقوق بیت المال نیز جلوگیری می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: با توجه به اعلام اداره کل منابع طبیعی میزان دقیق اراضی ملی در استان بوشهر به مساحت یک میلیون و ۷۰۲ هزار هکتار تأیید و جانمایی در سه لایه منابع طبیعی، حریم ۶۰ متری دریا و اراضی موات صورت گرفت.

جمادی ادامه داد: از جانمایی صورت گرفته تاکنون به میزان یک میلیون و ۶۶۹ هزار هکتار از اراضی ملی تثبیت شد که معادل ۹۸ درصد از کل اراضی جانمایی شده است.

وی افزود: در همین راستا اسناد مالکیت اراضی جانمایی شده به میزان یک میلیون و ۶۳۹ هزار هکتار صادر شده که این اقدام معادل ۹۶ درصد از کل اراضی جانمایی شده است.