اسامي مسافران سنگاپوراعلام شد

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم فوتبال اميد كشورمان روزهشتم بهمن ماه راهي سنگاپورخواهد شد تا روزدوازدهم درديداري تداركاتي به مصاف تيم ملي اين كشور خواهد رفت. اسامي بازيكنان اعزامي به كوالالامپور به شرح زير است: 1- مرتضي كاشي 2- سعيد لطفي 3- سيد رسول ميرطرقي خواجگيني 4- مرتضي ابراهيمي علي سرايي 5- مصطفي مهد يزاده 6- داود حقي 7- سيدمحمد مهدي سيد صالحي 8- آرش برهاني 9- فرهاد بوستاني 10- حميد عزيززاده طرقي 11- علي بداوي 12- سيد مهدي رحمتي اسكويي 13- جواد كاظميان 14- محرم نويد كيا 15- ايمان مبعلي 16- محمد نصرتي 17- جلال كاملي مفرد 18- حسين كعبي 19- مهرزاد معد نچي اردكاني 20- ميثاق معمارزاده اصفهاني 21- وحيد طالب لو 22- ارشاد يوسفي 23- مرتضي ايزدي زردآلو24-علي عليزاده 25- ميثم بائو ديزآبادي 26- صمد زارع مهذ يبه 27- عليرضا عباسيفرد