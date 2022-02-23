به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدری اناری ظهر چهارشنبه در بازدید از کارگاه‌های سدسازی در مناطق مختلف استان اردبیل اظهار کرد: عملیات اجرایی سد عنبران شتاب گرفته و پیش بینی می‌شود سال آینده مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۱۶۵ هزار متر مکعب خاکریزی در بدنه سد انجام شده و ۸۵ درصد اجرای دیوار آب‌بند هم تکمیل شده که درصورت تخصیص اعتبار لازم عملیات اجرایی این سد در سال ۱۴۰۱ تکمیل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل با بیان اینکه طرح‌های نیمه تمام بخش آب اردبیل تا دو سال آینده تکمیل می‌شود، افزود: تدوین برنامه‌های زود بازده و پرشتاب برای اجرای پروژه‌های عمرانی در بخش آب مورد توجه قرار گرفته و برای رسیدن به اهداف مورد نظر در این بخش تلاش مضاعف صورت می‌گیرد.

حیدری اناری با تاکید بر پیگیری و تکمیل طرح‌های توسعه منابع آب در استان افزود: پیگیری تکمیل پروژه پایاب خدا آفرین و اخذ ردیف اجرایی برای مرمت و بهسازی شبکه مغان، تکمیل سدها و شبکه‌های در حال احداث و آغاز عملیات اجرایی چند سد در استان جز برنامه‌های اولویت‌دار شرکت آب در این بخش است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل از پیشرفت ۷۹ درصدی عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی سد خداآفرین در منطقه مغان خبر داد و گفت: این شبکه که بزرگترین شبکه آبیاری و زهکشی شمال غرب کشور است در قالب ۴ ناحیه عمرانی اجرا می‌شود.

حیدری اناری با اشاره به اینکه تاکنون برای پروژه خداآفرین یک هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان هزینه شده است، تصریح کرد: برای تکمیل آن این پروژه دو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی با اشاره به برنامه تخصیص آب برای رونق و شکوفایی صنعت و همچنین احداث سدهای معیشتی در استان اردبیل افزود: موافقت با تخصیص منابع آب برای بخش صنعت از طرف شرکت آب منطقه‌ای اردبیل به سازمان صنعت معدن و تجارت و تأمین آب برای احداث ۱۱۰ سد معیشتی نیز به جهاد کشاورزی استان ابلاغ شده است.

حیدری اناری همکاری مناسب سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب و فاضلاب استان در اجرای سند سازگاری با کم آبی را یادآور شد و بیان کرد: تحویل حجمی آب، تشکیل تعاونی‌های آب بران و اجرای الگوی کشت از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان، اصلاح شبکه‌های آبرسانی و جلوگیری از پرت آب در شبکه‌های آبرسانی از سوی شرکت آب و فاضلاب استان از جمله تعهدات این ۲ مجموعه در این سند است که اقدامات خوبی در این راستا انجام یافته است.

وی ضرورت انتقال آب برای حل مشکل کمبود آب آشامیدنی اردبیل را یادآور شد و گفت: با توجه به ظرفیت محدود منابع آب نسبت به تمرکز جمعیت و ظرفیت پایین تصفیه در مرکز استان باید به دنبال انتقال آب برای برطرف شدن کمبود آب در اردبیل باشیم.