ورود سامانه بارشی جدید به کرمانشاه از روز جمعه

فیروزه دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای استان کرمانشاه طی امروز و فردا بارندگی و کاهش دمای چشمگیری پیش بینی نشده و دمای هوا در استان تا ۲ روز آینده متعادل و هوای استان صاف خواهد بود.
وی افزود: برای روزهای جمعه و شنبه سامانه بارشی جدیدی بر جو استان کرمانشاه حاکم میشود که وضعیت جوی منطقه را با بارشهای پراکنده و رعد و برق متأثر خواهد کرد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: سامانه بارشی جدید در روزهای جمعه و شنبه در برخی نواحی استان کرمانشاه به ویژه در نیمه شمالی استان از لحاظ بارندگی نمود بیشتری خواهد داشت و در طی این مدت در بعضی ساعات از روز میتوان شاهد وزش بادهای نسبتاً شدید بود.
دولتشاهی بیان کرد: در روزهای جمعه و شنبه با ورود سامانه بارشی جدید برای نواحی مرزی استان کرمانشاه نفوذ گرد و غبار را خواهیم داشت و به طور کلی بر اساس پیشبینیهای انجام شده بین پنج الی ۱۲ میلیمتر بارندگی در پایان بارندگیها برای استان کرمانشاه را میتوان در نظر داشت.
وی ادامه داد: با ورود سامانه بارشی جدید در استان کرمانشاه کاهش نسبی دما و همچنین برای نواحی کوهستانی و سردسیر بارندگیهایی به صورت برف پیشبینی شده و در نهایت با خروج این سامانه از استان کرمانشاه از اواخر روز شنبه تا روز سهشنبه تغییر دما و بارش جدیدی را نخواهیم داشت.
دولتشاهی با اشاره روند کاهش بارندگیها از مهر ماه سال جاری تا کنون، عنوان کرد: میانگین بارشها از مهرماه به عنوان شروع سال زراعی ۱۴۰۱ تا به امروز ۲۰۷ میلیمتر بوده که در مقایسه با سال گذشته کاهش ۳۱ درصدی و در بلند مدت ۵۶ درصد کاهش بارندگی مشاهده میشود.
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