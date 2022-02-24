خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مساجد و پایگاه‌ها از همان روزهای آغاز جنگ تحمیلی، مکانی برای همدلی و ایثار بود و با شیوع ویروس کرونا نیز بار دیگر همین روزها در مساجد و پایگاه‌ها تداعی شده است؛ روزهایی متفاوت‌تر از گذشته و ایثاری پر رنگ‌تر از دیروز در حال نمایش است.

اگر چه همواره اقدامات انجام گرفته از سوی گروه‌های جهادی و پایگاه‌ها برای کمک به اقشار ضعیف جامعه چشم‌گیر بوده است اما از روزی که شیوع ویروس کرونا، بر تعداد اقشار ضعیف جامعه افزود، اقدامات گروه‌های جهادی نیز ستودنی شد.

افزایش توزیع بسته‌های معیشتی با شیوع ویروس کرونا

مسئول گروه جهادی شهید آیت الله مدنی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: توزیع بسته‌های معیشتی قبل از شیوع ویروس کرونا نیز انجام می‌گرفت، اما از زمان شیوع ویروس کرونا و افزایش مشکلات معیشتی مردم، توزیع بسته‌های معیشتی نیز افزایش یافت و با شدت بیشتری ادامه یافت.

توزیع بسته‌های معیشتی در ۲۵ مرحله

حجت الاسلام و المسلمین حجت رستم پور ادامه داد: تاکنون بسته‌های معیشتی در حدود ۲۵ مرحله توزیع شده است و در ماه جاری نیز، بالغ بر یک هزار و ۱۰۰ بسته معیشتی با مشارکت حوزه ۵ بسیج تهیه شده و در بین نیازمندان توزیع خواهد شد.

تاکنون بسته‌های معیشتی در حدود ۲۵ مرحله توزیع شده است

وی افزود: گروه جهادی شهید آیت الله مدنی در سال ۱۳۹۰ تأسیس شده که از دیگر اقدامات صورت گرفته در این گروه جهادی، ضدعفونی اماکن و معابر عمومی همزمان با شیوع ویروس کرونا و همکاری با شبکه بهداشت، توزیع بسته‌های معیشتی، تهیه جهیزیه نوعروسان، کمک هزینه درمان برای بیماران نیازمند، اهدا تبلت و گوشی به دانش آموزان نیازمند، تأمین کمک هزینه اجاره مسکن، تأمین کمک مالی و کمک به تأمین بازسازی منازل و لوازم خانگی خانوارهای نیازمند است.

رستم پور بیان کرد: همزمان با شیوع ویروس کرونا حدود ۵۵ نفر در زمینه ضدعفونی معابر و اماکن عمومی فعالیت داشتند.

۳۰۰ خانوار تحت پوشش در گروه جهادی شهید آیت الله مدنی

وی گفت: در حال حاضر ۳۰۰ خانوار تحت پوشش گروه جهادی شهید آیت الله مدنی است که ۲۰۰ خانوار در بخش بانوان و ۱۰۰ خانوار نیز تحت پوشش مستقیم این گروه جهادی قرار گرفته است.

مسئول گروه جهادی شهید آیت الله مدنی توضیح داد: بسته‌های معیشتی در هر ماه، تهیه و توزیع می‌شود و بالغ بر ۱۵۰ بسته و حتی در تعداد بیشتر نیز، بین نیازمندان توزیع می‌شود.

رستم پور با اشاره به ظرفیت افزایش خانوارهای نیازمند تحت پوشش گفت: در این رابطه هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد و این ظرفیت در گروه جهادی شهید آیت الله مدنی وجود دارد که خانوارهای تحت پوشش را افزایش دهد.

بسته‌های معیشتی در هر ماه، تهیه و توزیع می‌شود و بالغ بر ۱۵۰ بسته و حتی در تعداد بیشتر بین نیازمندان توزیع می‌شود

وی افزود: کمک به خانوارهای نیازمند عمدتاً از طریق جمع آوری کمک‌های مردمی صورت می‌پذیرد و زمانی که مسائل و مشکلات با مردم مطرح می‌شود، حس نوع دوستی، کمک به همنوعان و اظهار همدردی مردم با خانوارهای نیازمند افزایش می‌یابد.

شناسایی خانوارهای نیازمند و بررسی مشکلات آنان

مسئول گروه جهادی شهید آیت الله مدنی در پایان گفت: مشارکت‌های مردمی در جامعه به خودی خود، تأثیرات مثبتی را در پی دارد چرا که رفع مشکلات خانوارهای نیازمند توسط اقشار مردمی، با حس ادای تکلیف و آرامش همراه بوده و بدین گونه حس هم‌نوع دوستی و احساس تکلیف نسبت به همدیگر در سطح جامعه را تقویت خواهد کرد.

پایگاه شهید بقایی در سال ۱۳۸۷ تأسیس شده است و با توجه به اینکه در محله‌ای قرار گرفته که خانواده‌های بی بضاعت و کم برخوردار بسیار است که سعی بر شناسایی این خانواده‌ها شده است

فرمانده پایگاه شهید بقایی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: پایگاه شهید بقایی در سال ۱۳۸۷ تأسیس شده است و با توجه به اینکه در محله‌ای قرار گرفته که خانواده‌های بی بضاعت و کم برخوردار بسیار است، سعی بر شناسایی این خانواده‌ها شده و حتی مشکلات آنها نیز بررسی شده است.

معصومه وطن‌خواه ادامه داد: در این راستا خانواده‌های بی سرپرست شناسایی شده و با فراهم آوردن زمینه اشتغالزایی، ارائه مشاوره‌های لازم و معرفی به بنیادها درصدد رفع مشکلات آنان برآمده‌ایم.

از تهیه سیسمونی تا تأمین هزینه‌های درمانی خانوارهای نیازمند

وی افزود: از اقداماتی که تاکنون در پایگاه شهید بقایی، انجام گرفته است می‌توان به تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی، تهیه جهیزیه نوعروسان و سیسمونی، تأمین قبوض خانوارهای نیازمند و هزینه‌های درمانی نیز اشاره کرد.

از اقدامات انجام گرفته در پایگاه شهید بقایی، تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی، تهیه جهیزیه نوعروسان و سیسمونی است

وطن‌خواه بیان کرد: از آغاز به کار پایگاه شهید بقایی، ۸۵ خانوار تحت پوشش قرار گرفته‌اند که با شیوع ویروس کرونا، تعداد خانوارهای تحت پوشش افزایش یافته است.

فرمانده پایگاه شهید بقایی با اشاره به توزیع بسته‌های معیشتی توضیح داد: از اقدامات انجام گرفته در رابطه با شیوع ویروس کرونا، به همکاری با بهداشت منطقه، غربالگری افراد محله با تماس تلفنی، تهیه و تأمین اقلام مورد نیاز بیماران کرونایی نیازمند، انجام خرید بیماران مبتلا به ویروس کرونا که در قرنطینه خانگی به سر می‌بردند و هم‌چنین دوخت ۶۰۰ ماسک به صورت روزانه طی یک سال نیز می‌توان اشاره کرد.

وی گفت: از جمله کمک‌هایی که در تهیه و توزیع یک هزار و ۱۰۰ بسته معیشتی در ماه جاری انجام گرفته، می‌توان به توزیع گوشت قربانی بین نیازمندان و حدود ۵۰ بسته معیشتی نیز اشاره کرد.

وطن‌خواه در پایان با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای بانوان افزود: در پایگاه شهید بقایی حدود ۱۰۰ نفر از بانوان در حال فعالیت می‌باشند که حتی در کارهای جهادی و بسته بندی بسته‌های معیشتی پیشقدم هستند.

حالا در روزهایی که شیوع ویروس کرونا بر تعداد اقشار ضعیف جامعه افزوده است، اقدامات انجام گرفته از سوی گروه‌های جهادی و پایگاه‌ها ستودنی است که علاوه بر شناسایی خانوارهای بی بضاعت، در زمینه اشتغالزایی و ارائه مشاوره‌های لازم نیز فعال هستند و با جمع آوری کمک‌های مردمی به یاری خانوارهای بی سرپرست می‌شتابند تا بخشی از مشکلات موجود را سر و سامان بخشند.