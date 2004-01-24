برنامه مسابقات ليگ نوجوانان باشگاههاي كشور اعلام شد

به گزارش خبرنگار "مهر" از سوي كميته مسابقات فدراسيون فوتبال برنامه مسابقات هفته نهم و دهم ليگ نوجوانان باشگاههاي كشور (83-82) به شرح ذيل اعلام شد:
چهارشنبه 8/11/82
صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان - ساعت30/14- ورزشگاه تختي آبادان
پنجشنبه 9/11/82
پرسپوليس ساوجبلاغ - ذوب آهن اصفهان ساعت30/14 - ورزشگاه شهيد جويني هشتگرد
نفت اهواز- فجرسپاسي شيراز - ساعت30/14 - ورزشگاه تختي اهواز
پاس تهران - پرسپوليس دهلران - ساعت30/14- ورزشگاه ابوالفتحي تهران
ماشين سازي تبريز- پرسپوليس خرمدره زنجان - ساعت30/14 - ورزشگاه اختصاصي ماشين سازي تبريز
شاهين ستاره سرخ زنجان- شهرداري لاهيجان - ساعت 30/14 - ورزشگاه 15 خرداد زنجان
شموشك گلستان - شهرداري ساري - ساعت30/14 ورزشگاه آزادي گرگان
از سوي كميته مسابقات فدراسيون فوتبال برنامه ديدار هاي ليگ نوجو انان باشگاههاي كشور اعلام شد.
به گزارش خبرنگار "مهر" از سوي كميته مسابقات فدراسيون فوتبال برنامه مسابقات هفته نهم و دهم ليگ نوجوانان باشگاههاي كشور (83-82) به شرح ذيل اعلام شد:
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