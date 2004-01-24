برنامه مسابقات ليگ نوجوانان باشگاههاي كشور اعلام شد

به گزارش خبرنگار "مهر" از سوي كميته مسابقات فدراسيون فوتبال برنامه مسابقات هفته نهم و دهم ليگ نوجوانان باشگاههاي كشور (83-82) به شرح ذيل اعلام شد:

چهارشنبه 8/11/82

صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان - ساعت30/14- ورزشگاه تختي آبادان

پنجشنبه 9/11/82

پرسپوليس ساوجبلاغ - ذوب آهن اصفهان ساعت30/14 - ورزشگاه شهيد جويني هشتگرد

نفت اهواز- فجرسپاسي شيراز - ساعت30/14 - ورزشگاه تختي اهواز

پاس تهران - پرسپوليس دهلران - ساعت30/14- ورزشگاه ابوالفتحي تهران

ماشين سازي تبريز- پرسپوليس خرمدره زنجان - ساعت30/14 - ورزشگاه اختصاصي ماشين سازي تبريز

شاهين ستاره سرخ زنجان- شهرداري لاهيجان - ساعت 30/14 - ورزشگاه 15 خرداد زنجان

شموشك گلستان - شهرداري ساري - ساعت30/14 ورزشگاه آزادي گرگان