گلهاي ليگ پرپر شدند !

به گزارش خبرنگار "مهر" بسياري از اهالي فوتبال و كارشناسان اين رشته حساس تر شدن بازيها و احتياط بيش از حد مربيان در جريان بازيها را عامل اين افت مي دانند ولي اگر مربيان به اين نكته توجه مي كردند كه ارزش يك برد و يك باخت به مراتب از 2 تساوي بيشتر است ، شايد چنين وضعيت اسف باري بر ليگ برتر ما حاكم نمي شد كه تماشاگران به جاي ديدن گل در بازيها و لذت بردن از هيجان مسابقات ، خود را تخمه و چاي مشغول كنند !

برنامه بازيها هم تاثير كاملا مستقيمي در تعداد تماشاگران دارند . در حالي كه در هفته هجدهم مجموع تعداد تماشاگران 7 بازي ليگ برتر به عدد 100 هزار نفر رسيده بود ، برگزاري هر 7 بازي در يك روز و آن هم پنج شنبه باعث شد كه با وجود حساسيت ديدارهاي اين هفته ، مجموع تماشاگران به زحمت به عدد 74 هزار نفر برسد .

هشدار افزايش كارتهاي زرد در هفته هجدهم ، در اين هفته موثر واقع شد و تعداد اخطارها از 41 به 23 كاهش يافت ولي در مقابل تعداد كارتهاي قرمز به 3 مورد افزايش يافت .

همچنين در اين هفته 3 ضربه پنالتي توسط داوران اعلام شد كه هر 3 ضربه توسط جواد نكونام (پاس) ، علي اكبر مهدي پور (فولاد) و يونس گرائيلي (شموشك) به گل تبديل شد . در اينن ميان گل شدن پنالتي شموشك كه تا كنون نزديك به 70 درصد پنالتي هاي خود در ليگ برتر را از دست داده بود ، جاي تعجب داشت .