"خبر تكميلي": مشروح مذاكرات را منتشر كنيد

به گزارش خبرگزاري مهر، متن كامل بيانيه روساي قواي مجريه و مقننه به شرح ذيل است:



بسم الله الرحمن الرحيم



باتشكر از اعضا محترم شوراي نگهبان كه امكان مذاكره طولاني شنبه گذشته را با رئيسان دو قوه مقننه و مجريه فراهم آوردند و احترام به جايگاه والاي نهاد شوراي نگهبان و قبول حسن نيت اعضاي محترم آن از آنجا كه ممكن است سوء تفاهمي كه براي آيت الله جناب آقاي جنتي پيش آمده است در اثر سخنان ايشان در خطبه هاي نمازجمعه براي مردم بزرگوار نيز پيش آيد توضيح زير را لازم ميدانيم.

برخلاف گفته ايشان كه در برابر مطالب حضرات معظم حرفي براي گفتن نداشته و قانع شده ايم شايان ذكر است كه مطالب مطرح شده نه تنها قانع كننده نبود بلكه احيانا بر ابهامها نيز افزود. به نظر ميرسد كه انتشار مشروح مذاكرات روز شنبه براي روشن شدن افكار عمومي مفيد است.

بار ديگر اعلام مي كنيم كه انتخاباتي كه درحدود 190 كرسي آن امكان رقابت به هيچ وجه وجود نداشته باشد و در بقيه موارد نيز غالبا رد و قبول صلاحيتها بصورتي باشد كه شانس يك طرف و يك گرايش را بيشتر كند ابدا شايسته نظام مردم سالار ديني و ديدگاه هاي حضرت امام (ره) در مورد مجلس شوراي اسلامي و مناسب با شأن والاي ملت شريف ايران نيست.

ما همچنان بر برگزاري انتخابات سالم، آزاد و رقابتي اصرار مي كنيم و اميدواريم در وراي فضاي تبليغاتي و رواني موجود شوراي محترم نگهبان هرچه زودتر با تجديد نظر اساسي بر احكام هياتهاي نظارت زمينه چنين انتخاباتي را فراهم آورد.



حجت الاسلام و المسلمين سيد محمدخاتمي

حجت الاسلام والمسلمين مهدي كروبي

