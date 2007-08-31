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۹ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۳۲

مفتح به مهر خبر داد:

آغاز بررسی لایحه اصل 44 در صحن علنی از 25 شهریور

آغاز بررسی لایحه اصل 44 در صحن علنی از 25 شهریور

عضو کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس اعلام کرد: کار بررسی لایحه اصل 44 قانون اساسی در صحن علنی به‌صورت دو شیفته از 25 شهریور ماه جاری آغاز می‌شود.

محمد مهدی مفتح در گفتگو با مهر در خصوص تاخیر در ارسال لایحه اصل 44 به صحن علنی مجلس و زمان ارائه آن گفت: به دلیل وجود برخی دستورات ضروری تر و همچنین لوایح دوفوریتی که با توافق نمایندگان قرار شده بود جلو بیفتد، کار بررسی لایحه اصل 44 به اولین روز کاری پس از تعطیلات مجلس موکول شد.

محمد مهدی مفتح اظهارداشت: روز 25 شهریور ماه سال جاری، اولین دستور کار مجلس پیگیری و بررسی لایحه اصل 44 است و در حال حاضر کمیسیون نیز گزارش خود را آماده و به هیئت رئیسه تحویل داده است.

وی تصریح کرد: به دلیل حساسیت لایحه اصل 44 و نیاز به زمان مناسب جهت بررسی آن، قرار است از روز 25 شهریور با در دستور کار قرار گرفتن آن، مجلس به صورت دو شیفته کار بررسی این لایحه را دنبال و هر چه سریع تر به اتمام برساند.

کد مطلب 543262

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