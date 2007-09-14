وزیر بهداشت وضعیت علوم پزشکی ایران در منطقه را اعلام کرد

دکتر کامران باقری لنکرانی در پاسخ به مهر در خصوص جایگاه ایران در علوم پزشکی در میان کشورهای منطقه گفت : به نظر می آید شتاب حرکت علمی کشور رو به افزایش است و حداقل در علوم پزشکی توانسته ایم در نیمی از حیطه های جدید حرف اول را در منطقه بزنیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هم اکنون هیچ کشوری در منطقه به اندازه ایران در زمینه نانوتکنولوژی به پژوهش نپرداخته است و جایگاه ایران را ندارد.

باقری لنکرانی اضافه کرد: البته در برخی از رشته ها، هنوز برخی کشورهای منطقه از ما جلوتر هستند و در مجموع ایران در منطقه در بخش های مختلف در رتبه های دوم و سوم قرار دارد.

وی به مهر گفت : در علوم پزشکی با خیز تندی می توانیم این فاصله را جبران کنیم اما نکته این است که سایر کشورها نیز در مسائل علمی متوقف نمی شوند. باید در این رقابت دائمی، تلاش بیشتری کنیم چرا که زمینه های پیشرفت در کشور ما بسیار است.

وزیر بهداشت در خصوص بیانات مقام معظم رهبری در زمینه شتاب بخشیدن فعالیت های دولت برای رسیدن به اهداف چشم انداز 20 ساله کشور نیز به مهر گفت: در واقع زمانی که در بخش تولید علم، افق تعریف شده دستیابی به رتبه اول تولید علم است، عملکرد بخش های مختلف نیز باید در این چارچوب انجام گیرد.

وی اضافه کرد: تأکید مقام معظم رهبری به دولت به این معنی است که توجه دولت به سند چشم انداز باید بیشتر شود و فعالیت خود را بر مبنای شاقول سند چشم انداز تنظیم کند.