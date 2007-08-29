مرادی باعث شکست ابومسلم شد / استعفا نمی دهم

به گزارش خبرگزاری مهر، خداداد عزیزی پس از شکست 3 برصفر تیم فوتبال ابومسلم مشهد مقابل پرسپولیس با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: مسعود مرادی با قضاوت بد خود سر تیم ابومسلم را برید! او در دقیقه دوم بازی یک پنالتی به سود پرسپولیس گرفت و باعث شد تیم ما غافلگیر شود.

وی ادامه داد: نمی دانم مرادی که از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به حالت تعلیق درآمده است چطور درمسابقات لیگ برتر قضاوت می کند و کمیته داوران به او اجازه داوری می دهد.

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم در ادامه با انتقاد از برنامه های تلویزیونی که به نقد عملکرد داوران می پردازند، گفت: در این برنامه ها از افرادی به عنوان کارشناس استفاده می شود که از جایی خط می گیرند و توجیه شده اند هر کاری که داور انجام داده است را صحیح بدانند . با این شرایط قطعا به هیچ جایی نمی رسیم.

عزیزی با اشاره به این نکته که تیمش در نیمه اول بازی مقابل پرسپولیس عملکرد خوبی داشته است، در خصوص شرایط تیم فوتبال ابومسلم گفت: داشته های ما همین است . من ابومسلم را با این شرایط قبول کردم و خودم به آقای شفق گفتم که بازیکن جدید جذب نکند.

وی در پاسخ به این سئوال که " چه راهکاری برای خروج ابومسلم از بحران اندیشیده اید؟"، گفت: هیچ راهکاری ندارم! نمی دانم در شرایط فعلی باید چه کار کنم. من به عنوان سرمربی با بازیکنانم کار می کنم و باید منتظر بمانم تا نتیجه اش را در زمین بگیرم. نمی توانم به زور قرص و آمپول بازیکنان را وادار کنم که خوب بازی کنند!

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم مشهد از جدیت خود برای ادامه کار در ابومسلم یاد کرد و گفت: من آدم پررویی هستم! حتی اگر ابومسلم به دسته پنجم هم برود از سمت خود استعفا نخواهم داد و از این تیم نمی روم مگر اینکه مسئولان باشگاه مرا اخراج کنند.

عزیزی در پاسخ به این سئوال که چرا در آغاز نیمه دوم عرفان اولروم را از زمین مسابقه بیرون آورد، گفت: زمانی که می بینم بازیکنان اسمی در زمین کار خاصی انجام نمی دهند بازیکنان جوان را به زمین می آورم تا شاید آنها با انگیزه خود به تیم کمک کنند و بازیکنان دیگر به خودشان بیایند که بیشتر در خدمت تیم باشند.