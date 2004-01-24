تبيين سياست هاي كلي رشد و توسعه فناوري كشور

به گزارش خبرگزاري "مهر" دراين جلسه كه علاوه بر سران قواي مقننه و قضاييه، وزيرصنايع و معادن و رييس دفترهمكاري هاي فناوري رياست جمهوري نيزحضورداشتند جزييات اين سياست ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت و موارد ذيل به تصويب رسيد:

1- تصويب عزم ملي براي رشد علمي و توسعه فناوري.

2- سياست گذاري و تدوين برنامه راهبردي براي توسعه فناوري هاي پيشرفته و حمايت همه جانبه زيرنظررييس جمهور.

3- تعيين اولويت حمايت از فناوري ها بر اساس نيازها - مزيت ها و ظرفيت هاي كشور.

4- تاكيد بر تربيت نيروي انساني كارآمد، خلاق ومتعهد، شناسايي نخبگان و پرورش استعدادهاي درخشان، حفظ و جذب آنان، ارتقاء روحيه خودباوري و خوداتكايي.

5- تقويت وساماندهي همكاري ميان دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و فرهنگستانها با بخش هاي صنعتي، فني و خدماتي دولتي و غيردولتي.

ادامه تدوين اين سياست ها به جلسات آتي مجمع موكول گرديد.