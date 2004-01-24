  1. سیاست
  2. سایر
۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۴:۴۷

در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي شد:

تبيين سياست هاي كلي رشد و توسعه فناوري كشور

تبيين سياست هاي كلي نظام براي رشد توسعه فناوري كشور كه از جلسات قبل شروع و كليات آن به تصويب رسيده بود در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه يافت و پنج بند از اين سياست ها به تصويب رسيد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" دراين جلسه كه علاوه بر سران قواي مقننه و قضاييه، وزيرصنايع و معادن و رييس دفترهمكاري هاي فناوري رياست جمهوري نيزحضورداشتند جزييات اين سياست ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت و موارد ذيل به تصويب رسيد:
1- تصويب عزم ملي براي رشد علمي و توسعه فناوري.
2- سياست گذاري و تدوين برنامه راهبردي براي توسعه فناوري هاي پيشرفته و حمايت همه جانبه زيرنظررييس جمهور.
3- تعيين اولويت حمايت از فناوري ها بر اساس نيازها - مزيت ها و ظرفيت هاي كشور.
4- تاكيد بر تربيت نيروي انساني كارآمد، خلاق ومتعهد، شناسايي نخبگان و پرورش استعدادهاي درخشان، حفظ و جذب آنان، ارتقاء روحيه خودباوري و خوداتكايي.
5- تقويت وساماندهي همكاري ميان دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و فرهنگستانها با بخش هاي صنعتي، فني و خدماتي دولتي و غيردولتي.
ادامه تدوين اين سياست ها به جلسات آتي مجمع موكول گرديد.

 

 

کد مطلب 54330

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها