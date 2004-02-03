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۱۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۵:۳۰

"محمد نوري" و اجراي قطعات فولكلوردر جشنواره

"محمد نوري" و اجراي قطعات فولكلوردر جشنواره

"محمد نوري" با اجراي چندقطعه فولكلور وهمچنين قطعه"سانتا لوچيا" در نوزدهمين جشنواره موسيقي "فجر" شركت مي كند.

"محمد نوري" در گفت وگو با خبرنگار هنري "مهر" گفت: با يك گروه كر 7 نفره در جشنواره امسال براي اولين بار شركت مي كنيم.

وي درادامه گفت: روز افتتاحيه، يعني 16 بهمن ماه در كرمان خواهيم بود و قطعات "جان مريم"،"شاليزار"و"خوشي هاي ساحل" رااجرا مي كنيم. نوري همچنين به اجراي قطعه "سانتا لوچيا" اشاره كرد و گفت اين قطعه را به 6 زبان زنده دنيا در كنار  قطعات فولكلور ايراني خواهيم داشت. وي دليل شركت در جشنواره امسال را زلزله بم ذكر كرد و افزود: به مناسبت اين اتفاق ناگوار علاوه بر اينكه تمام قطعاتم را به مردم بم تقديم مي كنم  قطعه "سفرهاي دور" را به طور اختصاصي براي آنها مي خوانم.

کد مطلب 54331

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