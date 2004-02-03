"محمد نوري" و اجراي قطعات فولكلوردر جشنواره

"محمد نوري" در گفت وگو با خبرنگار هنري "مهر" گفت: با يك گروه كر 7 نفره در جشنواره امسال براي اولين بار شركت مي كنيم.

وي درادامه گفت: روز افتتاحيه، يعني 16 بهمن ماه در كرمان خواهيم بود و قطعات "جان مريم"،"شاليزار"و"خوشي هاي ساحل" رااجرا مي كنيم. نوري همچنين به اجراي قطعه "سانتا لوچيا" اشاره كرد و گفت اين قطعه را به 6 زبان زنده دنيا در كنار قطعات فولكلور ايراني خواهيم داشت. وي دليل شركت در جشنواره امسال را زلزله بم ذكر كرد و افزود: به مناسبت اين اتفاق ناگوار علاوه بر اينكه تمام قطعاتم را به مردم بم تقديم مي كنم قطعه "سفرهاي دور" را به طور اختصاصي براي آنها مي خوانم.